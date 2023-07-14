К установке фонтана готовятся в сквере имени 60-летия Октября в Пскове

22:21, 14 июля 2023, ПАИ

Установка фонтана, концепцию которого выбрали жители Псковской области, началась в сквере 60-летия Октября (на Четырёх углах) в Пскове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Подрядчик уже огородил территорию и начал завозить стройматериалы. «Это будет технологичный и очень красивый пешеходный фонтан с различными формами струй, подсветкой и музыкой. Также он будет оснащён проекционной установкой, которая позволит воспроизводить мультимедийный контент на водный «экран». Фонтан точно украсит наш любимый город!» – написал Михаил Ведерников.

Глава региона от имени правительства поблагодарил руководство Сбербанка за поддержку инициативы. Установку подрядчик планирует завершить осенью.

«Берём на особый контроль», – заключил Михаил Ведерников.