Концепцию нового светомузыкального фонтана определили путём голосования в Пскове

22:54, 22 мая 2023, ПАИ

Как будет выглядеть новый светомузыкальный фонтан, который появится на территории сквера 60-летия Октября (на Четырёх углах) в Пскове, определили путём голосования. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Благодарю всех, кто принял участие в голосовании по выбору концепции нового светомузыкального пешеходного фонтана!» — написал Михаил Ведерников.

Подводя итоги, он отметил что на странице в соцсети «ВКонтакте» шесть тысяч человек проголосовали за первый вариант и три тысячи человек — за второй. В Telegram-канале результаты были аналогичные: порядка 2,5 тысячи человек выбрали первый вариант, около одной тысячи — второй.

«Победитель очевиден — вариант № 1. Его и будем реализовывать. Благодарю руководство Сбера за такую возможность! Постараемся открыть фонтан уже в этом году. Работаем», — заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что фонтан будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.