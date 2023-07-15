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Общество

День металлурга отмечают 16 июля

Ежегодно в третье воскресенье июля свой праздник отмечают металлурги, пишет calend.ru.

Этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Некоторые из этих профессий существуют на протяжении веков. Археологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в античном мире возникло представление о трех веках человечества – каменном, бронзовом и железном, – что лишний раз подчеркивает значимость металлов для развития общества, а также говорит о древней истории металлургического искусства.

Сегодня День металлурга празднуют сотни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии. Ко Дню металлургу нередко приурочено и вручение наград особо отличившимся работникам.

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