В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

12:03, 16 июля 2023, ПАИ

Личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя смогла установить Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского. Об этом пишет портал «Известия» ссылаясь на газету The Telegraph.

Женщина сообщила, что потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам.

К этому выводу женщина пришла, изучив медицинские записи конца XIX века. Согласно этим документам, физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв потрошителя, которые рассказывали о его негнущейся левой руке и странной шаркающей походке.

По словам женщины, также совпали рост, телосложение и возраст. Кроме того, Хайамс жил в районе Лондона, где происходили убийства, а также хорошо пользовался ножом в силу своей профессии.

Помимо этого, Сара Бакс Хортон отметила, что психическое состояние мужчины подходит под описание Джека-потрошителя. Она рассказала, что Хайамс страдал эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, а также нападал на свою жену.

«Он был особенно буйным после тяжёлых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», – подчеркнула женщина.