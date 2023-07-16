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Общество

В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

Личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя смогла установить Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского. Об этом пишет портал «Известия» ссылаясь на газету The Telegraph.

Фото: газета The Telegraph

Женщина сообщила, что потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам.

К этому выводу женщина пришла, изучив медицинские записи конца XIX века. Согласно этим документам, физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв потрошителя, которые рассказывали о его негнущейся левой руке и странной шаркающей походке.

По словам женщины, также совпали рост, телосложение и возраст. Кроме того, Хайамс жил в районе Лондона, где происходили убийства, а также хорошо пользовался ножом в силу своей профессии.

Помимо этого, Сара Бакс Хортон отметила, что психическое состояние мужчины подходит под описание Джека-потрошителя. Она рассказала, что Хайамс страдал эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, а также нападал на свою жену.

«Он был особенно буйным после тяжёлых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», – подчеркнула женщина.

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