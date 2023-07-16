Россияне рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск

14:45, 16 июля 2023, ПАИ

Какие важные вещи россияне забывали взять с собой в путешествие, узнал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

7 из 10 россиян (68 %) никогда не забывали ничего важного: «Однажды составил список и собираюсь строго по нему». Оставлять что-либо дома по невнимательности доводилось каждому пятому (20 %).

Топ самых забываемых в отпуск предметов возглавляет одежда и обувь, а также средства для ухода за собой и личной гигиены: о том, что об этих предметах они вспоминали уже в самолёте или поезде, рассказали по 5 %.

«Даже к лучшему: купила купальник уже на море, новый и красивый!» – комментируют опрошенные.

3 % россиян, отправляясь на отдых, забывали паспорт.

«Возвращались домой, в результате опоздали на самолёт», – делятся респонденты.

Забывать в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1 % опрошенных. 6 % россиян оставляли дома другие вещи. Женщинам доводилось забывать дома фены и полотенца. Мужчины же впопыхах забывали про игральные карты, алкоголь и штопор.