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Общество

Чашку кофе из ста килограммов арабики сварили в Твери

Самую большую чашку кофе в России сварили в Твери, пишет РИА Новости.

Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы. Инициатором выступил бренд Poetti, принадлежащий компании «Милфудс», которая купила бизнес финской Paulig в РФ.

Для заваривания такой кружки было использовано почти 100 килограммов натурального кофе из зёрен 100 % арабики средней степени обжарки. Рекорд зафиксирован представителями «Книги рекордов России».

«Мы стремимся к тому, чтобы жители Тверской области могли гордиться кофеобжарочным заводом и продуктом, который производится на территории региона. Отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира благодаря установленному рекорду, а также по праву может претендовать на звание кофейной столицы», – прокомментировал итоги события директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.

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