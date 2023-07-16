Чашку кофе из ста килограммов арабики сварили в Твери

16:37, 16 июля 2023, ПАИ

Самую большую чашку кофе в России сварили в Твери, пишет РИА Новости.

Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы. Инициатором выступил бренд Poetti, принадлежащий компании «Милфудс», которая купила бизнес финской Paulig в РФ.

Для заваривания такой кружки было использовано почти 100 килограммов натурального кофе из зёрен 100 % арабики средней степени обжарки. Рекорд зафиксирован представителями «Книги рекордов России».

«Мы стремимся к тому, чтобы жители Тверской области могли гордиться кофеобжарочным заводом и продуктом, который производится на территории региона. Отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира благодаря установленному рекорду, а также по праву может претендовать на звание кофейной столицы», – прокомментировал итоги события директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.