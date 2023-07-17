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Общество

Гумпомощь передали сотрудники УФСИН псковским военнослужащим

Добровольную акцию по сбору помощи личный состав УФСИН России по Псковской области и представители ветеранской организации провели в преддверии Дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Собранную партию продуктов питания и предметов первой необходимости передали в пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники ведомства закупили для военных макаронные изделия, консервированную продукцию из мяса, рыбы и фруктов, средства личной гигиены, баллоны универсального газа для портативных газовых приборов. Собрать удалось больше десяти коробок.

Совсем скоро гуманитарная помощь, которую неравнодушные граждане и организации доставляют в пункт сбора, отправится на фронт. Её получат военнослужащие нескольких полков, дислоцированных на территории Псковской области, и других территорий.

«Для нашего ведомства это уже не первая акция. Второй год подряд мы активно участвуем в общей гуманитарной миссии. Это наша гражданская позиция, через которую мы все выражаем поддержку российским военнослужащим», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

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Гумпомощь передали сотрудники УФСИН псковским военнослужащим


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