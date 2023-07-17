Концерт в честь Дня города пройдёт в Пскове 22 июля

09:46, 17 июля 2023, ПАИ

Концерт «Над рекой Великой белый кремль…» в честь Дня Пскова пройдёт на набережной реки Великой 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

В концерте примут участие псковская певица, заслуженный артист России Наталья Александрова, заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Попков, автор слов гимна Псковской области, поэт Татьяна Рыжова, поэты Надежда Камянчук, Вита Пшеничная, Андрей Бениаминов, барды Владимир Зарубин, Ирина Камянчук, Александр Косарев и другие.

Музыкально-литературный концерт «Над рекой Великой белый кремль…» проводится в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Чтобы попасть на концертную площадку, необходимо спуститься от Дворца бракосочетания вниз к реке Великой.

Отметим, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть по ссылке.