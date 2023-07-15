Глава Пскова представил программу празднования 1120-летия города

15:56, 15 июля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин представил программу празднования 1120-летия города. Афишу программы он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Проекции фото на памятниках, карнавал на воде, битва талантов, вечер танцев… Афиша праздника объединила множество площадок и направлений: фольклор, классику и современность, искусство и спорт», – написал глава города.

Концерты, фестивали и интерактивные программы пройдут с 21 по 23 июля. Основные праздничные локации – Финский парк, парк Строителей и Зелёный театр.