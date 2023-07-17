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Общество

Модульный ФАП строят в Куньинском районе

Строительство нового модульного ФАПа началось в деревне Слепнево Куньинского района, пишет районная газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя» Куньинского района

Здание медицинского пункта первоначально планировалось построить в деревне Потеплино. Однако исходя из численности населения, местом размещения медкомплекса была выбрана деревня Слепнево.

«Конструкция данного ФАПа отличается от тех, что уже построены или строятся в районе, и требует гораздо меньше времени на установку», – отметили в газете.

Напомним, строительство модульных ФАПов производится по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области», рассчитанной до 2025 года включительно. Она разработана для обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи гражданам. Источниками финансирования всей программы являются средства федерального и регионального бюджетов.

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