Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов 

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске новой линейки тарифных планов. Каждый клиент в зависимости от региона проживания сможет выбрать оптимальный по наполнению из трёх уже предсобранных тарифов или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы. В каждый тариф уже включена экосистемная подписка МТС Premium, сообщили ПАИ в пресс-службе сотового оператора.

Фото: ПАО «МТС»

Новые тарифы МТС Проще, МТС Больше, МТС Супер, МТС Как хочешь объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения и названий. Кроме минут, SMS и мобильного интернета во все тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium, в которую входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнёрские предложения. Для новых пользователей подписки дополнительно будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

«При создании тарифных предложений мы объединили многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и передовые технологии и продукты экосистемы, что позволило предоставить абонентам возможность пользоваться нашими услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях. Новые тарифы МТС – это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь», — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. 

Стартовый тариф со связью и интернетом МТС Проще подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS МТС Больше разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше. Тариф МТС Супер сформирован по принципу «все включено». Пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках. Клиенты, которые подключат тариф-конструктор МТС Как хочешь, смогут настроить под себя нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов. 

Подробная информация о новых тарифах на сайте МТС.

Реклама. ПАО «МТС» 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 июля 2023

Учащиеся Печорского района побывали в администрации муниципалитета

17 июля 2023

Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове

17 июля 2023

79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отметили в Себеже

17 июля 2023

Грибы есть, но червивые: В Гдовском районе жители собирают лесной урожай

17 июля 2023

В Кунье завершился ремонт дворов многоквартирных домов

17 июля 2023

59-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

17 июля 2023

Как немец и француз ссорились из-за целого состояния в Псковской губернии, рассказали архивисты

17 июля 2023

Что означает смутивший великолучан новый дорожный знак, объяснили в ГИБДД


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...