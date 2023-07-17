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Общество

Новый тротуар вдоль Рижского проспекта в Пскове почти готов

Новый тротуар вдоль Рижского проспекта почти готов, осталось установить ограждение и сделать водоотвод. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Бориса Елкина

По словам главы города, дорожкой уже активно пользуются псковичи. Обновлён и тротуар между улицами Рокоссовского и Балтийской.

«Заасфальтирована «народная тропа» к светофору, которая в непогоду доставляла неудобства и пешеходам, и коммунальщикам», – отметил Борис Елкин.

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