Неизвестный пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве
Неизвестный мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве, сообщает телеграм-канал «112».
Сегодня ночью неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошёл на Красную площадь. Мужчина бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина, однако бутылка попала в ограждение, возгорания не последовало.
Во время задержания хулиган оказал полицейским сопротивление. По данным телеграм-канала, он находился в неадекватном состоянии.
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