Неизвестный пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве

10:33, 18 июля 2023, ПАИ

Неизвестный мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве, сообщает телеграм-канал «112».

Сегодня ночью неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошёл на Красную площадь. Мужчина бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина, однако бутылка попала в ограждение, возгорания не последовало.

Во время задержания хулиган оказал полицейским сопротивление. По данным телеграм-канала, он находился в неадекватном состоянии.