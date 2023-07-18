Танцевальный зал начали ремонтировать в Доме офицеров Пскова

14:04, 18 июля 2023, ПАИ

Ремонт начался в танцевальном зале Дома офицеров в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Этот зал пользуется популярностью у нашего заслуженного коллектива «Русские узоры» и, конечно же, это очень важно и для них, и для самого учреждения», – отметил глава города.

Также в здании обновляют материально-техническую базу. По словам Бориса Елкина, недавно в Доме офицеров заменили кресла.

«Это были старые, офисные кресла, которые не поддавались никакому оправданию, было неудобно сидеть, и многие наши горожане и гости жаловались. Поэтому было решение полностью их поменять, благо это получилось. Постепенно мы модернизируем здание и стараемся все помещения приводить в порядок», – заключил глава Пскова.