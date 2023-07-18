Число детей с признаками депрессивного поведения увеличилось в Псковской области

20:52, 18 июля 2023, ПАИ

Число детей с признаками депрессивного поведения увеличилось в Псковской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Увеличилось количество детей с признаками депрессивного поведения, какого-то самоедства, недовольства собой, несоответствия, по мнению ребёнка, видения о нём со стороны родителей», – рассказала Наталия Соколова и добавила, что дети обращаются на телефон доверия с вопросами о конфликтах, недопонимании, неразделённой любви, состоянии депрессии.

Она также подчеркнула, что не каждый ребёнок готов к восприятию информации о проблемах, войнах, взрывах. «Для них это очень серьёзная тревожность», – заметила детский омбудсмен.

Кроме того, Наталия Соколова отметила, что сейчас сложно проконтролировать действия ребёнка в интернете: как долго он находится в социальных сетях и что именно просматривает.

«Нужно придумать, чем его занять», – сказала Наталия Соколова и добавила, что с детьми можно договориться об ограничении времени использования интернета.

Ранее стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются к детскому омбудсмену.