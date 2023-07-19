Первый выпуск проекта «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский»

23:18, 18 июля 2023, ПАИ

Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода. Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты, в каждой новой программе рассказывает известный фермер из Себежского района Иван Мельник.

Выпуск посвящен обработке плантаций смородины от тли. Рассказываем о том, какие последствия ждут участок, если не предотвращать появление насекомых, а также как правильно размножать кусты смородины черенкованием.

Повтор передачи завтра в программе «Утро на Великой» в эфире ОТР с 7 до 9 утра, а также в субботу в 09:45.