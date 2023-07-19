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Общество

До +24 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 20 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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