До +24 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 20 июля

15:04, 19 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.