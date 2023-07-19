В зону спецоперации из Пскова отправилась очередная группа контрактников

17:14, 19 июля 2023, ПАИ

Отправка кандидатов, которые изъявили желание заключить контракт с Министерством обороны, в зону СВО состоялась в Пскове сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Напутствовал псковичей заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Хочется пожелать, чтобы вы были настоящими мужчинами. Это мужественный и правильный поступок. Очень важно защищать нашу Родину», – подчеркнул депутат.

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) по Псковской области Александр Копарушкин рассказал, что ежедневно на службу по контракту отправляется порядка восьми – десяти человек.

«Контракт с Министерством обороны необходим для поступления на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Помимо этого, чтобы стать защитником Родины, нужно пройти отбор и соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу. Это включает в себя прохождение медицинского освидетельствования, физических и психологических тестов. Также кандидат должен предоставить все необходимые документы», – отметил он.

Также Александр Копарушкин добавил, что человек может попасть в любую часть ВС РФ в зависимости от его специальности и потребностей армии. Кроме того, каждому военнослужащему и его семье предоставляется ряд социальных гарантий.

«Военнослужащий получает выплаты, включая зарплату, дополнительные выплаты и компенсации. Он имеет право получать льготы: служебное жилье или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета. Кроме того, после 20 лет службы военнослужащим предоставляется право на льготную пенсию в статусе ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также предоставляются единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях», – рассказал замначальника пункта отбора на военную службу по контракту.

По его словам, кандидат на прохождение военной службы по контракту может обратиться в любой военный комиссариат Псковской области по месту жительства.

«Во всех комиссариатах работают инструктора для облегчения сбора и прохождения мероприятий отбора», – подчеркнул Александр Копарушкин.

Также подробную информацию можно получить по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или непосредственно в военном комиссариате по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 3.