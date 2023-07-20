Россиянам назвали способы экономии на авиабилетах при падающем рубле

09:04, 20 июля 2023, ПАИ

Сэкономить деньги при покупке авиабилетов можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни, рассказал РИА Новости директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

«Пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает – во вторник», – сказал он.

По его мнению, еще один способ сэкономить на билетах – следить за распродажами и акциями авиакомпаний, передает ПРАЙМ.

Также можно оформить подписку в агрегаторе авиабилетов, чтобы не пропустить снижение цен, или подписаться на новости авиакомпаний и сервисов по планированию путешествий.

«Чаще всего распродажи проходят в период с конца февраля до середины апреля. Конечно, бывают ограничения на направления и сроки поездки, но часто это компенсируется очень низкими ценами на авиабилеты», – отметил Евгений Абрамзон.

Эксперт рассказал и о других способах, которые помогут сэкономить деньги при покупке билетов. Он указал, что стоит обратить внимание на календарь цен.

«Если вы не привязаны к датам, можно подстроить поездку под выгодные билеты», – пояснил он.

Также Евгений Абрамзон рассказал, что можно брать билеты в соседние города для прилета и вылета. Путешествуя компанией, лучше купить билеты без багажа и при необходимости доплатить за него перед отъездом.

Директор по продукту «Яндекс Путешествий» отметил бонусы ночных рейсов и перелетов в будние дни.

«Обычно выгодные билеты с вылетом в пятницу вечером или субботу утром и возвращением в воскресенье или понедельник утром разбирают быстрее всего. Если вы можете быть более гибким в планировании, то, скорее всего, сможете хорошо сэкономить», – пояснил он.

Эксперт напомнил о субсидированных билетах на самолеты и поезда в пределах России. Например, есть льготы для жителей Дальнего Востока, людей младше 24 лет, многодетных семей и пенсионеров.

«Такие билеты быстро заканчиваются, их лучше покупать за несколько месяцев, но не больше, чем за полгода до поездки», – рассказал Евгений Абрамзон.

Эксперт также рассказал, как сэкономить в поездке на отеле.

«Если едете компанией, то можно снять номер на несколько человек – тогда можно разделить расходы на жилье. Так будет точно выгоднее, чем снимать номера на каждого человека. Обычно одноместные номера стоят столько же, как и двухместные, а иногда и дороже. Поэтому, если это приемлемо, можно сэкономить, поселившись всем вместе. Бывают довольно большие отельные номера на 6 или 7 человек, часто с изолированными комнатами – так будет точно выгоднее, чем снимать номера на каждого человека», – отметил он.

По мнению Евгения Абрамзона, сэкономить на отеле можно также с помощью акций и распродаж отельеров и сервисов по планированию путешествий. Если планировать отдых от двух недель и больше, бронировать билеты и отель заранее, тоже получится сэкономить.

«Например, и в России, и в Турции при раннем бронировании гостиницы обычно выставляют довольно привлекательные цены, которые значительно ниже тех, которые будут в сезон», – отметил он.

Эксперт поделился советом, как отдыхающему пользоваться инфраструктурой более дорогого отеля, не потратив при этом много денег.

«Если какой-то отель вам нравится, но он не укладывается в ваш бюджет, то можно с помощью отзывов и оценок других пользователей подобрать хороший отель поблизости. Тогда вы сможете легко пользоваться инфраструктурой более дорогого отеля, когда вам это понадобится – например, сходить на обед в ресторан или зайти в спа. Конечно, это будет не бесплатно, но, скорее всего, выгоднее, чем платить за полноценное проживание в довольно дорогом отеле», – уточнил он.