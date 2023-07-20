Новые имена появятся на Доске почёта Псковского филиала университета ФСИН

09:50, 20 июля 2023, ПАИ

На заседании совета Псковского филиала университета ФСИН России по результатам работы за 2022/23 учебный год определили 12 лучших сотрудников и 14 курсантов вуза, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала университета.

Их имена занесут на Доску почёта Псковского филиала университета за добросовестную и эффективную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, образцовое выполнение обязанностей, инициативность и активное участие в общественной жизни образовательной организации.

Среди награждённых из числа постоянного состава вуза – ветеран образовательной организации Николай Богорев, заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Ольга Михайлова, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, начальники дежурной службы Антон Петров и отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности Елена Сковорода, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Олег Демидов и старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Дмитрий Иконников, старшие инспекторы организационно-аналитической группы Елена Бражевская и отдела кадров Дмитрий Павлов, старший юрисконсульт юридической группы Елена Кононова, командир взвода учебно-строевых подразделений Геннадий Чупенков, заведующий складом группы материально-технического и вещевого обеспечения Татьяна Емельянова.

Права занесения на Доску почёта среди переменного состава удостоены курсанты Жанна Мыльникова, Владилена Щиголева, Дмитрий Захаренко, Ирина Крольман, Антон Ланко, Владислав Леонов, Даниил Щербицкий, Марина Малимонова, Валерия Хоботнева, Аида Алибекова, София Бенца, Светлана Капаева, Лолита Сидоркина и Мария Деревягина.

Напомним, что в соответствии со статьей 48 Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации одной из важнейших мер материального стимулирования труда сотрудника является занесение его фамилии и фотографии на Доску почёта в учреждении, в котором он проходит службу.