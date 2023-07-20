«Луки-Энергия» начнёт сезон игрой с «Динамо-2»

11:45, 20 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт свой первый матч нового футбольного сезона первенства России среди команд второй лиги против московского «Динамо-2» на стадионе «Экспресс» в Великих Луках 22 июля в 15:00. Об этом сообщается в группе администрации Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Директор «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о предстоящем матче: «У них сильная, хорошая команда. В ней играют ребята, выходцы из академии «Динамо». Соперник серьёзный, молодой и агрессивный. Все ребята хотят пробиться в главную команду, поэтому будут это доказывать».

«Схема игры у нас есть, но надо наигрывать связи между игроками. Мы понимаем, что короткий период подготовки, поэтому скажется потеря наших игроков, которые ушли на повышение. Молодым ребятам, которые сейчас пришли, необходимо время, чтобы сыграться», – отметил Сергей Поварещенков.