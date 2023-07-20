Жительницу Острова будут судить по обвинению в убийстве сожителя

19:54, 20 июля 2023, ПАИ

В Острове перед судом предстанет женщина по обвинению в убийстве сожителя, сообщено в телеграм-канале «Псковская сводка».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Острова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает СУ СК по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 9 мая 2023 года обвиняемая, находясь по месту жительства в одной из квартир в городе Острове, в ходе ссоры схватила нож и нанесла 38-летнему сожителю множество ударов по различным частям тела. В результате массивной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.