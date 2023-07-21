Фестиваль в честь Всероссийского дня футбола пройдёт в Пскове

12:10, 21 июля 2023, ПАИ

Фестиваль в честь Всероссийского дня футбола пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 23 июля. Об этом сообщается в группе Федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В развлекательную программу вошли конкурсы и эстафеты для юных футболистов. Также тренеры и игроки ФК «Псков» проведут мастер-класс. Завершится праздник финальным матчем Кубка Псковской области между «Псковом» и великолукским «Экспрессом». Новый праздник учредил Российский футбольный союз. Теперь его будут отмечать каждое лето по всей стране.

Отметим также, что 22 июля в рамках дня футбола на стадионе «Локомотив» сыграют сборные ветеранов Пскова и Великих Лук.

Напомним, что недавно ФК «Псков» прошёл в финал Кубка области.