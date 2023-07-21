Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Фестиваль в честь Всероссийского дня футбола пройдёт в Пскове

Фестиваль в честь Всероссийского дня футбола пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 23 июля. Об этом сообщается в группе Федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

В развлекательную программу вошли конкурсы и эстафеты для юных футболистов. Также тренеры и игроки ФК «Псков» проведут мастер-класс. Завершится праздник финальным матчем Кубка Псковской области между «Псковом» и великолукским «Экспрессом». Новый праздник учредил Российский футбольный союз. Теперь его будут отмечать каждое лето по всей стране.

Отметим также, что 22 июля в рамках дня футбола на стадионе «Локомотив» сыграют сборные ветеранов Пскова и Великих Лук.

Напомним, что недавно ФК «Псков» прошёл в финал Кубка области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июля 2023

Псковичи участвуют в первенстве России по гребле

21 июля 2023

Фестиваль в честь Всероссийского дня футбола пройдёт в Пскове

20 июля 2023

Профильная смена «Я – юнармеец» работает в лагере «Звёздный»

20 июля 2023

Псковичи поучаствуют во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве

20 июля 2023

Великолукская финалистка первенства России по стрельбе из лука прокомментировала своё выступление

20 июля 2023

Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях «Путь к олимпу»

20 июля 2023

Великолукская лучница вышла в финал первенства России

20 июля 2023

ФК «Псков» прошёл в финал Кубка области по футболу


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...