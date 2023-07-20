ФК «Псков» прошёл в финал Кубка области по футболу

13:14, 20 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» со счётом 4:2 обыграл «Стрелу» в полуфинале Кубка Псковской области, который проходил на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе «ФК Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Полуфинал Кубка Псковской области по футболу проводился из двух игр. В первом матче ФК «Псков» обыграл «Стрелу» со счётом 2:1. Чтобы пройти в финал, подопечным Юрия Баскакова предстояло выиграть у «Пскова» как минимум в два мяча. Победа «Стрелы» в один мяч перевела бы игру в серию послематчевых пенальти.

Уже на 11-й минуте встречи выросли шансы «Стрелы» на успех в полуфинале. Игрок «Пскова» Александр Малышев получил удаление за фол последней надежды. «Удаление, по моему мнению, было справедливым. Игру пришлось перестраивать. Всеволод Федоров опустился на место центрального защитника», – отметил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Затем на 17-й минуте гол забил Антон Шишаев. Но к 31-й минуте игрок «Стрелы» Илья Орлов сравнял счёт в матче. В начале второго тайма «Стрела» усилиями Артёма Алексеева вышла вперед. Такой счёт переводил игру в серию пенальти. Но меньше чем за десять минут «Псков» забил три безответных гола. Снова отличился Антон Шишаев, а также Дмитрий Мотлахов и Кирилл Алексеев.

«Игру решило индивидуальное мастерство наших футболистов. Антон Шишаев и Дмитрий Мотлахов усилили нашу игру. В решающий момент они взяли на себя бремя лидерства и забили важные голы», – рассказал Игорь Сурин. Тренер «Стрелы» Юрий Баскаков в беседе с корреспондентом ПАИ также выделил Дмитрия Мотлахова и Антона Шишаева: «Конечно, наличие таких опытных игроков, как Шишаев и Мотлахов, которые обладают высоким уровнем мастерства, заметно осложнило нам игру. Наши молодые защитники всю игру были под давлением, и в какой-то момент опыт и мастерство сыграли свою роль».

Также Юрий Баскаков выделил три причины поражения: «Во-первых, это недостаток опыта встреч с такими соперниками. Во-вторых, это физическое состояние. Команда соперника заметно превосходила нас, но самое главное – это мои тренерские просчёты, неправильное перестроение по ходу матча и несвоевременно выполненные замены».

По итогу встречи, ФК «Псков» сыграет в финале с великолукским «Экспрессом» в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 23 июля в 14:30: «Что касается финала, то мы, конечно, хотим выиграть у наших постоянных друзей, соперников из Великих Лук. Взять реванш за прошлогоднее поражение. Приглашаю всех болельщиков на финал. Хочу отметить, что достаточно много зрителей было на матче. И вообще была хорошая атмосфера, по-настоящему футбольная. Я думаю, что игра с Великими Луками будет интересная, поэтому настраиваемся на победу и положительный результат», – отметил Игорь Сурин.