Великолучанка победила на первенстве России по стрельбе из лука

11:35, 21 июля 2023, ПАИ

Великолучанка Ника Снеткова одержала победу на первенстве России по стрельбе из блочного лука, которое проходит во Владивостоке с 17 по 22 июля. Об этом сообщается в группе Центра спортивной подготовки в соцсети «ВКонтакте».

В финале великолукская лучница выиграла у москвички Арины Черкезовой (144:138). «Я бы сказала, что довольна своей работой, довольна своей коммуникацией с тренером во время финала. Неплохая для меня стрельба, поэтому результат более чем устраивает. Я взяла большое преимущество в первой серии. Начала с отрывом в четыре очка. Для стрельбы из блочного лука это большое преимущество. Отработала от первой и до последней серии под тренерским надзором», – рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ Ника Снеткова.

Также спортсменка поделилась своими впечатлениями от соревнований: «Я удовлетворена всем. Для меня, как для спортсменки, у которой это предпоследнее молодежное первенство, было важно уехать отсюда с медалью. Стрельба на этих соревнованиях началась с плохого самочувствия. Поэтому я еще боролась со своим организмом. Прекрасное поле у нас было организовано. Прекрасные виды, море, крайне красиво. Теперь я выхожу из молодежной возрастной категории. Поэтому первенство в Калининграде в сентябре и Кубок прокурора станут завершающими в моей молодежной карьере. Я и сейчас выступаю на взрослых чемпионатах и кубках России, просто теперь на них всё и ограничится. По поводу международных соревнований – не знаю никого из своего спортивного окружения, кто выезжал бы на международную арену. У лучников нет допуска».