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Общество

Изменилось расписание пригородных поездов на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно

Изменилось расписание пригородных поездов на участке Санкт-Петербург (Витебский) – Оредеж – Дно на 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: ПАИ

Изменяется расписание поездов Оредеж – Дно:

Поезд № 6953: Оредеж отправление в 11:55, Заклинье – 12:12-12:13, Батецкая – 12:27-12:28, Бахарево – 12:39-12:40, Передольская – 12:53-12:5, Кчеры – 13:09-13:10, Уторгош –13:22-13:23, Сольцы – 13:42-13:43, Куклино – 13:58-13:59, Леменка – 14:14-14:15, Гачки – 14:31-14:40, остановочный пункт 241 – 14:49-14:59, Дно прибытие в 15:10.

Отмечается, что для удобства обслуживания пассажиров предусмотрена пересадка с поезда № 6465 (Санкт-Петербург – Оредеж) на поезд № 6953 (Оредеж – Дно).

Поезд № 8816: Дно отправление в 7:15, остановочный пункт 241 – 7:24-7:25, Гачки – 7:34-7:35, Леменка – 7:48-7:49, Куклино – 8:00-8:01, Сольцы – 8:13-8:14, Уторгош – 8:31-8:32, Кчеры – 8:42-8:43, Передольская – 8:56-8:57, Бахарево – 9:07-9:08, Батецкая – 9:18-9:19, Заклинье – 9:32-9:33, Оредеж прибытие в 9:45.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК» и ppk-piter.ru.

Ранее сообщалось, что расписание автобусов также изменится в Великих Луках 24 и 25 июля.

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