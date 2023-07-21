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Общество

Расписание автобусов изменится в Великих Луках 24 и 25 июля

Расписание некоторых маршрутов общественного транспорта изменится в Великих Луках 24 и 25 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: ПАИ

Изменения ввели в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде ПМК.

Рейсы по пригородному маршруту № 139 «Великие Луки – Назимово» будут осуществляться через деревню Трубичино – улицу Малышева – переезд Лазавицкий – райбольница Великих Лук. Время отправления от остановки «Райбольница» – 11:00, 16:10, от деревни Назимово – 7:55, 12:55, 18:10.

Рейсы по пригородному маршруту № 103 «Великие Луки – Кунья» будут осуществляться через деревню Трубичино – улицу Малышева – переезд Лазавицкий – автовокзал Великие Луки. Время отправления от автовокзала в Великих Луках – 7:15, 13:10, 18:20, от посёлка Кунья – 9:40, 15:10, 19:20.

Автобусы городских маршрутов № 4 «ПМК – Телецентр», № 4б «ПМК – Воробецкое» будут ходить до 307-го железнодорожного переезда, отправление рейсов с 9:00.

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