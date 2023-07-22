Всемирный день мозга отмечают 22 июля

10:15, 22 июля 2023, ПАИ

Всемирный день мозга отмечают 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии, сообщает calend.ru.

Систематизируя имеющиеся знания, опираясь на научные открытия, используя передовые технологии в области медицинского оборудования и фармакологии, специалисты обмениваются опытом и стремятся к поиску наиболее эффективных способов диагностики и лечения заболеваний головного мозга.

Ежегодно Всемирная федерация неврологии организует мероприятия, посвящённые Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, учёные, неврологи и невропатологи.

Освещение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.

Каждый год организация определяет новую тематику, которая будет преобладать на всех мероприятиях.