Борис Елкин принял участие в киберспортивных состязаниях
Глава Пскова Борис Елкин принял участие в киберфутбольном состязании на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», посвящённый 78-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, проходит на стадионе «Машиностроитель».
На стадионе соревнуются футболисты, баскетболисты, лучники и киберспортсмены.
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