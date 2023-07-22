Борис Елкин принял участие в киберспортивных состязаниях

13:04, 22 июля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин принял участие в киберфутбольном состязании на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», посвящённый 78-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, проходит на стадионе «Машиностроитель».

На стадионе соревнуются футболисты, баскетболисты, лучники и киберспортсмены.