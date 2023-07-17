Фестиваль водных фонариков, историческое шоу и детские интерактивы: как в Пскове пройдёт День города

16:51, 17 июля 2023, ПАИ

Псковичам представили план мероприятий, посвященных 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

21 июля 2023 (пятница):

16:30 – 18:30 – праздник псковской книги (сквер на ул. Труда, 20, возле библиотеки «Родник»);

18:00 – 22:00 – гала-концерт участников проекта «Битва талантов» (Зелёный театр);

19:00 – 00:00 – международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» (Финский парк / парк Строителей);

21:00 – 22:00 – фестиваль водных фонариков (дендропарк);

22:30 – 00:00 – фестиваль «Цвет белой стены» (Финский парк, площадка у Троицкого моста);

22:30 – 00:00 – фестиваль «Цвет белой стены» (внутренний двор отеля «Двор Подзноева»).

22 июля 2023 (суббота):

8:00 – 14:00 – XVII рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха 2023» (Набережная реки Великой, со стороны Завеличья);

9:00 – 17:00 – II Всероссийский псковский фестиваль серфинга «Псков Сап Фест» (пляж, акватория рек Великой и Псковы);

10:00 – 20:00 – городские соревнования «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»);

11:00 – 18:00 – псковский фестиваль спорта (воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского);

11:00 – 17:00 – детская праздничная программа, работа интерактивных площадок (парк Строителей);

12:00 – 16:30 – международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» (Финский парк);

16:00 – 18:00 – концерт «Над рекой Великой белый Кремль…» (амфитеатр на набережной реки Великой);

16:00 – 18:30 – праздничный концерт «Воспевая любимый город!» (Зелёный театр);

19:00 – 22:00 – праздничный концерт с участием кавер-групп города Пскова (Финский парк, площадка у Троицкого моста);

22:30 – 00:00 – фестиваль «Цвет белой стены» (внутренний двор театра драмы имени А. С. Пушкина).

23 июля 2023 (воскресенье):

10:00 – 14:00 – автопоезд по местам боевой славы и к памятным знакам Пскова (сбор у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году» (площадь Ленина);

10:00 – 14:00 – городские соревнования «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»);

10:30 – 15:00 – регата – спортивные соревнования по гребле «Псковская ладья» (акватория реки Великой);

11:00 – 16:00 – детская интерактивная площадка «Дворовые игры» арт-студии имени Детства (парк Строителей);

12:00 – 18:00 – военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» (стадион «Электрон»);

13:00 – 17:00 – концертная программа заслуженных коллективов народного творчества России (Финский парк, нижняя площадка);

14:00 – 19:00 – праздничное мероприятие «Веселый праздник в добром сквере» (сквер у Дома офицеров);

16:00 – 16:30 – торжественная церемония возложения гирлянд и цветов (Могила Неизвестного Солдата и памятная стела «Псков – город воинской славы»);

16:00 – 20:00 – молодежный вечер танцев «сТАНЦЫя» (Финский парк, площадка у Троицкого моста);

20:30 – 22:00 – историческое шоу «Россия начинается здесь» (Зелёный театр).