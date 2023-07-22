Россияне стали делать меньше покупок через интернет

13:37, 22 июля 2023, ПАИ

Спрос россиян на покупки продуктов в интернете падает, однако покупатели по-прежнему заказывают онлайн непортящиеся товары и бакалею, среди популярных продуктов – крабовые палочки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса сравнения цен Price.ru.

«Несмотря на падение онлайн-спроса по большинству категорий продуктов питания, мы видим, что россияне всё ещё предпочитают закупаться отдельными видами товаров в интернете – это всё ещё непортящиеся товары и бакалея», – рассказали аналитики сервиса.

Независимо от снижения спроса на продукты в интернете, эксперты выделили самые популярные товары для россиян с января по июнь 2023 года: вода – спрос на неё упал на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, крабовые палочки (-12 %), выпечка, торты и пирожные (-23 %), чай (-32 %), кофе (-41 %), курица (-33 %), сахар и соль (-56 %), конфеты (-21 %), яйца (-27 %), свежая и замороженная рыба (-18 %).

Аналитики компании отметили, что годовое снижение спроса на покупку продуктов онлайн, вероятно, связано с возвращением россиян на рынки и в супермаркеты после пандемии или же с аномальным спросом повседневных товаров в интернете в прошлом году. «Некоторые товары в прошлом году россияне предпочитали закупать впрок из-за опасений дефицита», – считает Price.ru.

Сервис также подсчитал онлайн-спрос россиян на определённые продукты и зафиксировал положительную динамику. Так, сильнее всего, интерес вырос к помело – на 86 %, нектаринам (+22 %) и ананасам (+20 %). Эксперты подчеркнули высокий спрос на фрукты в целом – на 34 % по сравнению с прошлым годом. «Рост онлайн-спроса на свежие фрукты и овощи может быть связан с улучшением логистических процессов интернет-магазинов, расширением их ассортиментов и сокращением сроков доставки», – заявили в компании.

Помимо растущего онлайн-спроса на продукты, аналитики также зафиксировали спрос на крупы и готовую еду. «В продуктовую корзину россиян возвращаются суперфуды: кускус (+12 %) и киноа (+11 %). На 11 % выросло число запросов «еда быстрого приготовления», на 41 % – «готовые обеды школа», что может говорить о нежелании россиян утруждаться приготовлением еды», – говорится в сообщении.