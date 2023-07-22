Фестиваль сап-сёрфинга стартовал на набережной реки Великой в Пскове
Фестиваль Pskov Sup Fest, приуроченный ко Дню города Пскова, проходит на реке Великой сегодня, 22 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Сейчас началась карнавальная часть фестиваля.
«География участников фестиваля в этот раз – в основном Псков, Питер. В спортивной части заезда на пять километров вышло чуть больше 20 человек, на пять километров в командной эстафете приняли участие десять команд по три человека», – отметил президент федерации сап-сёрфинга Псковской области Руслан Шалько.
Напомним, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь.
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