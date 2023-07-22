Почти 100 человек участвуют в соревнованиях по воркауту в честь Дня города Пскова

17:53, 22 июля 2023, ПАИ

Почти 100 человек участвуют в открытых областных соревнованиях по воркауту Street fest – 2023, которые проходят в честь Дня города Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил лидер спортивного движения Street workout в Псковской области Виталий Дидыч.

«Соревнования проходят в два этапа. Первый этап – это воркаут-фристайл, где представлены три возрастные группы от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Второй этап – троеборье, где представлены те же возрастные группы, только ещё добавляются категории от 36 лет и выше, а также общая женская группа», – пояснил Виталий Дидыч.

Он подчеркнул, что спортивное воркаут-движение развивается. «К нам приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ленинградской области, Великих Лук, Невеля, Пыталово, Струг Красных, Пушкинских Гор и Гдова. На сегодняшний день было зарегистрировано более 80 участников», – отметил организатор соревнований.

Также Виталий Дидыч рассказал о системе определения победителей: «Фристайл оценивается довольно сложно. Существует своя система оценивания по пяти критериям. У каждого элемента есть своя стоимость, которую участники знают заранее. Система схожа со спортивной гимнастикой. Мы более детально подходим к каждому элементу».

Стоит отметить, что перед своим выступлением спортсмен может заказать музыку, под которую планирует показать себя.

«Мы включаем ребятам музыку, под которую они заготовили выступление. Спортсмены пытаются войти в ритм и, поймав его, делают какой-то сложный элемент. Это смотрится более зрелищно и вызывает у зрителей эмоции. Воркаут захватывает молодёжь, потому что мы стараемся развивать это на более доступных площадках», – подчеркнул Виталий Дидыч.

Отметим, что во время открытия соревнований спортсменов поприветствовал глава Пскова Борис Елкин. «Надо чаще устраивать такие большие мероприятия, не только в День города. Желаю всем удачи, всем хорошо повести время, ну и просто пообщаться», – сказал он.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.