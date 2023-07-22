Псковские кавер-группы выступают в Финском парке

20:02, 22 июля 2023, ПАИ

Концерт псковских кавер-групп проходит в Финском парке в честь Дня города Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Концерт проходит у Троицкого моста в Финском парке.

​Перед псковичами и гостями города выступают коллективы «Красивая», «Лиза Матрёшка» и «Образцовый квартал». Звучат каверы на лучшие эстрадные хиты.

Напомним, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.