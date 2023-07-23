ФОТОРЕПОРТАЖ. Концерт «Воспевая любимый город!» в Пскове

Праздничный концерт «Воспевая любимый город!» прошёл в Зелёном театре в честь Дня города Пскова.

В рамках концерта состоялось награждение директора школы № 12 Виктора Аксёнова. Нагрудный знак, удостоверение «Почётный гражданин города Пскова» и ленту Почёта ему вручил глава города Борис Елкин. Также другие награды получили ещё несколько псковичей.

Настроение празднику «Воспевая любимый город!» задали творческие коллективы Пскова: группа «Голубые молнии», театр танца «Русские узоры», группа «Саморезы», заслуженная артистка России Марина Курчатова и другие.

Об этом – в нашем фоторепортаже.