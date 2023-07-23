Почёт и слава Пскова

22:01, 22 июля 2023, ПАИ

Торжества по присвоению звания почётного гражданина Пскова по традиции стали кульминацией празднования Дня города. Как бы ни была многообразна, ярка и насыщенна программа праздников, это мероприятие всегда стоит во главе угла.

Соревнования на SUP-досках, праздники книги, мороженого, «Соловьиная ночь» нашли своего зрителя и участника. Праздничная программа этого года носит несколько локальный, но и в то же время очень уютный формат, где активно используют площадки Финского парка и парка Строителей. Это заметил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, которая прошла накануне Дней города. Кстати, на вопрос, какие мероприятия он выберет для посещения, глава города ответил, что хотел бы посетить все, но это, конечно, невозможно.

Итак, Зелёный театр, около двух тысяч зрителей, в центральном ряду – почётные граждане Пскова. Военный оркестр, внесение флагов России, ВДВ и Пскова. Торжество открыл Борис Елкин с поздравлениями псковичам и пожеланиями здоровья, хорошего праздника, любви к родному городу и мира.

«Мы всегда будем делать всё, чтобы наши ребята вернулись и разделили с нами наш праздник!» – сказал глава города.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, поздравляя псковичей, подчеркнул такие черты их характера как настойчивость и дисциплину, «являющиеся примером для страны».

После прозвучавшего гимна Российской Федерации спикер городского парламента зачитал решение Псковской городской Думы № 255 о присвоении звания «Почётной гражданин города Пскова» директору школы № 12, заслуженному учителю РФ Виктору Аксёнову.

Вручил регалии: удостоверение, медаль и ленту Почёта Виктору Аксёнову Борис Елкин.

В ответном слове Виктор Аксёнов также поздравил всех псковичей с праздником.

«Искренне поздравляю с праздником, с Днём нашего замечательного города. Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру как представителя образования и воспитания. Сегодня это становится всё более актуальным. Не случайно с 1 сентября этого года в школах вводится новая должность советника директора школы по воспитанию. Это будет способствовать улучшению координации и качества воспитания подрастающего поколения», – отметил он.

Виктор Аксёнов напомнил, что значительную роль по формированию звёздного коллектива учителей школы № 12 сыграл человек-легенда, почётный гражданин города Саркис Давтят, а также, что в 60-е и 70-е годы XX века орденами Ленина и Трудового Красного знамени были награждены шесть педагогов школы. Сегодня в этой школе трудится десять выпускников. «Служу России, городу Пскову и 12-й школе!» – заключил он.

Слова поздравления были сказаны и в адрес председателя регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиля Ахметова. Его имя внесено в Почётную книгу Пскова.

На сцене Зелёного театра медалями «За заслуги перед Псковом» наградили заведующую научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталью Большакову, старшую медсестру Псковской городской поликлиники Нину Григорьеву, заместителя директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ирину Галковскую, инструктора по физкультуре детсада № 27 Наталью Сидорову.

Кстати, в дореволюционном Пскове было всего десять почётных граждан. С 23 июля 1944 года ведётся новейший отсчёт присвоения этого высокого звания, которого были удостоены 54 человека. Многих, увы, уже нет с нами.

Сегодня в Зелёный театр пришли те, кто встречает праздник вместе с земляками. Это гордость и слава нашего города. Аплодисментами приветствовали Николая Мишукова, Анатолия Мультаха, Сергея Вертешева, протоиерея Олега Тэора, Александра Роора, Ивана Дитриха, Николая Дубика, Андрея Царёва, Раису Кузину, Виктора Почернина.

И, конечно, настроение празднику «Воспевая любимый город» задали творческие коллективы Пскова: группа «Голубые молнии», театр танца «Русские узоры», группа «Саморезы» и заслуженная артистка России Марина Курчатова.