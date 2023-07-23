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ФК «Луки-Энергия» уступил московскому «Динамо-2» в первом матче сезона

Футбольный клуб «Луки-Энергия» со счётом 0:2 уступил московскому «Динамо-2» в первом матче первенства России среди команд второй лиги, который проходил в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Костюкович

«Игра достаточно неплохая в нашем исполнении, потому что игроки сейчас находятся в разном физическом состоянии. Кого-то не хватает физически, кто-то в нормальном состоянии. Но качество игры достаточно неплохое, мне игра понравилась. В борьбе преуспели обе команды, не уступали друг другу. Соперник был немного быстрее нас на флангах. Также удивил нас их состав, но это наши проблемы», – рассказал на послематчевой конференции главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук.

На 23-й минуте встречи великолучане не смогли воспользоваться ошибкой голкипера гостей Дениса Давыдова. На 36-й минуте гости открыли счёт в матче.

«Во втором тайме картина не изменилась. И «Динамо» атаковало, и мы пытались атаковать, но получили второй мяч после рикошета. Мы создали несколько неплохих моментов, но их нужно было реализовать. Исполнительское мастерство пока не позволило нам этого сделать», – отметил Сергей Осадчук.

Также главный тренер поблагодарил болельщиков команды и подчеркнул, что их становится заметно больше.

Напомним, что 2 августа «Луки-Энергия» проведёт выездной матч против «Пскова» в рамках первого раунда Кубка России по футболу.

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