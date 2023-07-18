Псковская команда сыграет на Кубке России по футболу впервые с 2019 года
Футбольный клуб «Псков» сыграет на Кубке России по футболу против «Луки-Энергии» в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Российский футбольный союз определил сетку первых раундов «Пути регионов» Кубка России и провел жеребьевку, где стали известны хозяева встреч. В первых отборочных раундах сыграют любительские команды и клубы из дивизиона «А» и «Б» второй лиги. Первый отборочный раунд пройдёт в период с 1 по 3 августа. Точное расписание будет определено в ближайшее время.
Отметим, что в последний раз псковская команда играла на Кубке России по футболу в 2019 году.
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