Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

09:59, 24 июля 2023, ПАИ

Неблагоприятную погоду прогнозируют в 16 регионах России, в том числе в Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии ожидаются ливни и грозы, в Татарстане – сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 метров в секунду, в Ростовской области – сильный ливень, гроза, ветер до 25 метров в секунду.

Кроме того, неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и в шести республиках Северного Кавказа.

Отметим, что сегодня температура воздуха по Псковской области днём составит от +19 до +24 градусов.