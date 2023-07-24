Проблему профилактики мошенничества обсудили в Великих Луках

17:12, 24 июля 2023, ПАИ

Очередную встречу в трудовом коллективе одного из местных заводов провели полицейские в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на ОМВД России по городу.

21 июля на одном из предприятий города с профилактической беседой выступил начальник ОМВД России по городу Великие Луки, подполковник полиции Василий Фёдоров. Он отметил, что ситуация с дистанционным мошенничеством вызывает серьёзную озабоченность.

Василий Фёдоров рассказал собравшимся о наиболее распространённых схемах обмана, которые используют злоумышленники. Он также сообщил о мерах безопасности, которых граждане должны придерживаться, чтобы не стать жертвами мошенников в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В завершение беседы подполковник полиции в целях предупреждения возможных противоправных проявлений попросил слушателей поделиться полученной информацией с родственниками, друзьями и знакомыми. Заводчанам также раздали листовки профилактической направленности.