Великолучанин просит подстричь заслоняющий светофор куст
Великолучанин, который обеспокоен растением, создающим угрозу ДТП на городских дорогах, обратился в редакцию портала Luki-News.
Куст, который заслоняет сигналы светофора для автомобилистов, располагается на перекрёстке улиц Горецкая – Новосокольническая.
Великолучанин просит подстричь этот заслоняющий светофор куст.
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