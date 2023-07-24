Великолучанин просит подстричь заслоняющий светофор куст

16:13, 24 июля 2023, ПАИ

Великолучанин, который обеспокоен растением, создающим угрозу ДТП на городских дорогах, обратился в редакцию портала Luki-News.

Куст, который заслоняет сигналы светофора для автомобилистов, располагается на перекрёстке улиц Горецкая – Новосокольническая.

Великолучанин просит подстричь этот заслоняющий светофор куст.