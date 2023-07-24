Стали известны результаты химического анализа воды в роднике на «Пристани» в Псковском районе

16:21, 24 июля 2023, ПАИ

Результатами исследования воды в роднике на станции «Пристань» в Псковском районе поделились ученые Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По оценке специалистов, в образцах воды отсутствует превышение нормы по ряду гидрохимических показателей, в том числе цветности, общей жесткости и щелочности.

Количественный химический анализ (КХА) провела доцент кафедры химии и естественно-научного образования ПсковГУ Лариса Никольская. Исследование проводилось в рамках проекта «Родники РГО» согласно государственным стандартам (ГОСТ) и природоохранным нормативным документам федерального уровня (ПНД Ф).

Подробнее о результатах – здесь.