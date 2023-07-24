Два проекта Псковской области получат 65 миллионов рублей на благоустройство
Два проекта Псковской области получат 65 миллионов рублей на благоустройство. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.
«Два наших проекта вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Проекты получат по 65 миллионов рублей из федерального бюджета и будут реализованы в следующем году», – уточнил глава региона.
Первый проект – благоустройство общественной территории на левом берегу реки Гдовки, а второй – благоустройство общественной территории около Изборской крепости.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 июля 2023
Встречи «Детского десанта» проходят в фонде «Защитники Отечества»