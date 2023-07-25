Долги россиян перед банками резко выросли

09:36, 25 июля 2023, ПАИ

К началу июня этого года долги россиян перед кредитными организациями резко выросли. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

За месяц объём кредитов и займов россиян вырос до 30,8 трлн рублей (плюс 600 млрд рублей). В годовом выражении объём задолженности увеличился на 16 %.

Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115 % от дохода), Калмыкии (79 %), Ленинградской области (63 %), Удмуртии (56 %) и в Московской области (55 %). Меньше всего закредитованы жители Ингушетии (15 %), Чечни (14 %), Дагестана (13 %), Севастополя (9 %) и Крыма (8 %).

При этом самое кредитоспособное население проживает в ЯНАО, Москве и Чукотке.