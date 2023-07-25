Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Историческая память»

10:04, 25 июля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской научной онлайн-олимпиаде «Историческая память», которая пройдёт 27 и 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурс включает в себя два этапа. В ходе первого участники в онлайн-режиме на сайте смогут прослушать текст от ведущего эксперта проекта и вставить пропущенные слова в специальную форму. Конкурсанты с результатом выше 80 % проходят во второй тур, который состоится 28 июля. Здесь участников будет ждать тест на знание внешней политики России XVIII-XIX веков.

Регистрация осуществляется до полуночи 27 июля на сайте.

Десятка лучших получит гаджеты и книги по истории России.

Подробнее – в положении.