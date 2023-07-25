Первыми впечатлениями о работе в Общественной палате России поделилась Наталья Исакова

16:09, 25 июля 2023, ПАИ

Первыми впечатлениями о работе в Общественной палате России поделилась директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это общественная нагрузка. Я воспринимаю это как большую ответственность, представляя интересы в том числе и Псковской области в Общественной палате Российской Федерации», – сказала Наталья Исакова.

Она отметила, что первое пленарное заседание Общественной палаты РФ прошло 20 июня. Именно там были решены организационные вопросы, выбран секретарь, определены комиссии, которые будут работать в этой Общественной палате, и в целом были намечены небольшие планы с перспективой работы.

Наталья Исакова уточнила, что буквально в первой половине июля состоялся второй вводный семинар, где члены Общественной палаты РФ познакомились более подробно друг с другом.

«Обсуждали некие перспективы деятельности, направления, которые перед нами стоят. Пока я вошла в состав двух комиссий. Это комиссия по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан и комиссия по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов», – рассказала Наталья Исакова.

Она подчеркнула, что комиссии работу ещё не начали и в настоящее время только формируются, так как прошло совсем немного времени.

«Знакомых мне людей не было в этой палате. Для состава этой палаты, как отмечалось, свойственно, что присутствует очень много новых членов палаты. По-моему, 42 % было озвучено. Мы познакомились с коллегами из Калининграда, Тюмени, Вологды, Башкортостана, Хабаровского края. Поскольку в палате порядка 200 человек, то познакомиться со всеми сразу достаточно сложно, но я думаю, что мы тоже познакомимся. Там много достаточно известных людей, и я думаю, что это будет интересная сфера деятельности», – заметила гостья студии.

По словам Натальи Исаковой, коллег из архивов нет в Общественной палате РФ, зато есть представители музеев, много представителей вузов, много представителей Ассоциации юристов России и в целом людей с юридическим образованием. Также в Общественной палате РФ очень много представителей СМИ. «Делается упор на то, что именно освещение деятельности и палаты, и вообще освещение каких-то вопросов в нашем обществе очень важно сейчас», – уточнила Наталья Исакова.

Напомним, что руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова представляет Общественную палату Псковской области в Общественной палате России.