Наталья Исакова: Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное

18:47, 25 июля 2023, ПАИ

Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное. Так прокомментировала свой выбор комиссии в Общественной палате России директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Напомним, Наталья Исакова вошла в состав двух комиссий: комиссия по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан и комиссия по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов.

«Я сама выбрала эту сферу деятельности. Мне кажется, помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное», – объяснила свой выбор первой комиссии Наталья Исакова.

По её мнению, важно идти от частного к общему. Она добавила, что не привыкла искать лёгких путей в жизни и поэтому решила пойти туда, где сможет помочь людям.

«Работу ещё не начали. Поскольку наша комиссия, в том числе занимается общественным наблюдением за выборами. В пятницу нашей комиссии презентовали стандарт за дистанционным электронным голосованием, поэтому последние две недели пока что занимались вопросами выборов и наблюдением за выборами», – рассказала Наталья Исакова.

Гостья студии также сообщила, что Общественная палата РФ разработала стандарт наблюдения – «Золотой стандарт».

«В нём 65 пунктов, которые необходимы, в том числе штабу наблюдения за выборами. Сейчас он [«Золотой стандарт». – ПАИ] обсуждается, его направили в регионы, чтобы оттуда получить мнения», – сказала Наталья Исакова.

Напомним, что руководитель государственного архива Псковской области Наталья Исакова представляет Общественную палату Псковской области в Общественной палате России.