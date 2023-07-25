Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Исакова: Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное

Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное. Так прокомментировала свой выбор комиссии в Общественной палате России директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Напомним, Наталья Исакова вошла в состав двух комиссий: комиссия по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан и комиссия по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов.

Фото: ПАИ

«Я сама выбрала эту сферу деятельности. Мне кажется, помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное», – объяснила свой выбор первой комиссии Наталья Исакова.

По её мнению, важно идти от частного к общему. Она добавила, что не привыкла искать лёгких путей в жизни и поэтому решила пойти туда, где сможет помочь людям.

«Работу ещё не начали. Поскольку наша комиссия, в том числе занимается общественным наблюдением за выборами. В пятницу нашей комиссии презентовали стандарт за дистанционным электронным голосованием, поэтому последние две недели пока что занимались вопросами выборов и наблюдением за выборами», – рассказала Наталья Исакова.

Гостья студии также сообщила, что Общественная палата РФ разработала стандарт наблюдения – «Золотой стандарт».

«В нём 65 пунктов, которые необходимы, в том числе штабу наблюдения за выборами. Сейчас он [«Золотой стандарт». – ПАИ] обсуждается, его направили в регионы, чтобы оттуда получить мнения», – сказала Наталья Исакова.

Напомним, что руководитель государственного архива Псковской области Наталья Исакова представляет Общественную палату Псковской области в Общественной палате России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

Концерт с участием солиста Большого театра состоится в усадьбе М. П. Мусоргского

25 июля 2023

Участники лагеря «Я – юнармеец» в Невельском районе поделились своими впечатлениями

25 июля 2023

Качество пассажирских перевозок Пскова проверили сотрудники Госавтоинспекции

25 июля 2023

Наталья Исакова: Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное

25 июля 2023

Трое бежаницких выпускников станут сотрудниками органов внутренних дел

25 июля 2023

Что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007, рассказала его руководитель

25 июля 2023

Более 40 тонн гумпомощи разгрузили псковские волонтёры на ростовском складе

25 июля 2023

Анастасия Иванова: У самозанятых в Псковской области женское лицо


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...