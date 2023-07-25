Трое бежаницких выпускников станут сотрудниками органов внутренних дел

18:42, 25 июля 2023, ПАИ

Выпускники Бежаницкой средней школы в 2023 года, пожелавшие стать сотрудниками органов внутренних дел, поступили в выбранные ими образовательные учреждения системы МВД России, сообщила газета «Сельская новь».

1 сентября Нижегородская академия распахнёт свои двери для Альбины Попенковой, и теперь в течение пяти лет ей предстоит учиться там. Пройдя обучение, она станет специалистом в области экономической безопасности.

А вот Ян Шишкоедов и Иван Поспелов к поставленной цели пошли другим путём – решили получить среднее профессиональное образование. Яна в ряды студентов принял Санкт-Петербургский университет, а Ивана – Воронежский юридический институт. И уже через два с половиной года, получив диплом о среднем профессиональном образовании, в звании лейтенантов полиции они встанут на защиту правопорядка.