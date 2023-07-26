Жильцы многоэтажек под Псковом не могут поделить парковку

11:11, 26 июля 2023, ПАИ

Жильцы многоэтажек в деревне Борисовичи Псковского района не могут поделить парковку, пишет «АиФ-Псков».

По проекту застройщика под машины владельцев квартир отводилось 56 парковочных мест. Ожидая сдачу дома, жители дома на улице Завеличенской приняли решение огородить свою парковку и поставить шлагбаум, как только въедут. Но жителям соседних домов №1 и №1а на улице Балтийской это не понравилось.

Помимо этого, еще один шлагбаум установили жильцы домов на Балтийской, тем самым перегородив жителям Завеличенской подъезд к дому.

В решении этого вопроса предложили помочь районные власти, которые организовали встречу.

Подробнее о сложившейся ситуации можно прочитать по ссылке.