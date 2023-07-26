Ремонт дороги Скопиха – Красный Луч ведется в Бежаницком районе

11:32, 26 июля 2023, ПАИ

Ремонт участка региональной дороги Скопиха – Красный Луч протяжённостью 2,1 км проходит в Бежаницком районе. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Данный участок расположен в самом посёлке Красный Луч. На объекте уже произведена очистка водоотводных канав, ведётся укладка асфальтового покрытия, предварительно выполнено фрезерование старого асфальта.

Планируется установка посадочных площадок. Ныне существующую заменят на новую. Кроме того, по просьбе жителей на окраине посёлка установят дополнительную автобусную остановку.