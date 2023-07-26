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Общество

Ремонт дороги Скопиха – Красный Луч ведется в Бежаницком районе

Ремонт участка региональной дороги Скопиха – Красный Луч протяжённостью 2,1 км проходит в Бежаницком районе. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Фото: "Сельская новь"

Данный участок расположен в самом посёлке Красный Луч. На объекте уже произведена очистка водоотводных канав, ведётся укладка асфальтового покрытия, предварительно выполнено фрезерование старого асфальта.

Планируется установка посадочных площадок. Ныне существующую заменят на новую. Кроме того, по просьбе жителей на окраине посёлка установят дополнительную автобусную остановку.

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